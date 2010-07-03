Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва газа

Режим ЧС ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. В результате взрыва частично обрушилась кровля, погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, 13 жителей поселка Чистоозерный сейчас находятся в пункте временного размещения. На месте ЧП работают психологи МЧС.

Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины сообщил РИА Новости представитель областного ГУМЧС. Ранее стало известно, что в машине скорой помощи умерла девочка 2010 года рождения. Двоих пострадавших отправили в больницу города Каменск-Шахтинский.

Как отметили в МЧС, аварийно-спасательные мероприятия продолжаются. В них принимают участие более 100 человек. Однако работа спасателей осложняется тем, что существует угроза обрушения постройки.