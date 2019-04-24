СМИ сообщили о взрыве около кинотеатра в Коломбо

В среду, 24 апреля, власти Шри-Ланки заявили, что полиция осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному около кинотеатра "Савой" в городе Коломбо, сообщает Sky News.
Кроме того, по данным СМИ, сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов в районе Катана. Взрывное устройство находилась в рюкзаке.
21 апреля на острове произошла серия взрывов. Они раздались в трех храмах и трех отелях страны, а также зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По данным на 24 апреля, число погибших достигло 359 человек.
Среди погибших десятки иностранцев. Травмы получили более 500 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".
По подозрению в совершении преступления задержано 40 человек. Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.
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