СМИ сообщили о взрыве около кинотеатра в Коломбо

В среду, 24 апреля, власти Шри-Ланки заявили, что полиция осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному около кинотеатра "Савой" в городе Коломбо, сообщает Sky News.

Кроме того, по данным СМИ, сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов в районе Катана. Взрывное устройство находилась в рюкзаке.

21 апреля на острове произошла серия взрывов. Они раздались в трех храмах и трех отелях страны, а также зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По данным на 24 апреля, число погибших достигло 359 человек.

Среди погибших десятки иностранцев. Травмы получили более 500 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".

По подозрению в совершении преступления задержано 40 человек. Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.