Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным губернатора, среди местных жителей пострадавших нет. Кроме того, не выявлены разрушения на земле.

В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. В Тамбовской и Воронежской областях после прилетов дронов произошли пожары на местных предприятиях.

Кроме того, в Тульской области в результате произошедшего пострадали помещения двух спиртзаводов, а в Брянской области частичные повреждения получила кровля нежилого здания и котельной в Суземском районе.