СК проводит проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи проводят доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Пожар произошел ночью в среду, 23 июля. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров, а позже полностью ликвидировать его.

По последним данным, при пожаре погиб один человек. Он был найден в загоревшейся квартире. Еще 10 человек пострадали.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.