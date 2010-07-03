Власти Комсомольска-на-Амуре выплатят по 200 тысяч рублей семьям погибших в лагере детей

16:57
16:57
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС
Администрация города Комсомольска-на-Амуре выплатит по 200 тысяч рублей семьям детей, которые погибли при пожаре в палаточном лагере. Об этом РИА Новости сообщил представитель администрации города.
"Из четырех школьников две девочки и один мальчик – комсомольчане. Еще один ребенок из Амурского района", – сказал собеседник агентства.
Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку.
Пожар в палаточном лагере произошел ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.
По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.
В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбудили два уголовных дела.
Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".
В момент происшествия в лагере находились 189 детей. В огне погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно.
По делу о гибели детей задержали директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь "Холдоми", Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова.
МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: