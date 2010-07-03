Власти Комсомольска-на-Амуре выплатят по 200 тысяч рублей семьям погибших в лагере детей

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Администрация города Комсомольска-на-Амуре выплатит по 200 тысяч рублей семьям детей, которые погибли при пожаре в палаточном лагере. Об этом РИА Новости сообщил представитель администрации города.

"Из четырех школьников две девочки и один мальчик – комсомольчане. Еще один ребенок из Амурского района", – сказал собеседник агентства.

Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку.

Пожар в палаточном лагере произошел ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.

По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.

В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбудили два уголовных дела.

Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".

В момент происшествия в лагере находились 189 детей. В огне погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно.

По делу о гибели детей задержали директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь "Холдоми", Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова.

