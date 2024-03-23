23 марта, 08:29Происшествия
Открытое горение на Куйбышевском НПЗ ликвидировано
Фото: телеграм-канал "Информационный Димитровград"
Пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, где в результате атаки БПЛА начался пожар. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что в 07:58 (06:58 по московскому времени) возгорание локализовали. Спустя почти 20 минут пожарные ликвидировали горение.
Губернатор региона Дмитрий Азаров уточнил, что ущерба технологическому оборудованию нет. Атаку, с его слов, удалось отбить.
Пожар начался ночью 23 марта. По предварительным данным, никто не пострадал.
До этого, 16 марта, сообщалось о пожаре на Сызранском НПЗ после атаки беспилотника, площадь возгорания составила 500 "квадратов". В результате ЧП никто не пострадал. На следующий день пожар ликвидировали.
Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ
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