Открытое горение на Куйбышевском НПЗ ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Информационный Димитровград"

Пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, где в результате атаки БПЛА начался пожар. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что в 07:58 (06:58 по московскому времени) возгорание локализовали. Спустя почти 20 минут пожарные ликвидировали горение.

Губернатор региона Дмитрий Азаров уточнил, что ущерба технологическому оборудованию нет. Атаку, с его слов, удалось отбить.

Пожар начался ночью 23 марта. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого, 16 марта, сообщалось о пожаре на Сызранском НПЗ после атаки беспилотника, площадь возгорания составила 500 "квадратов". В результате ЧП никто не пострадал. На следующий день пожар ликвидировали.

Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ