23 марта, 04:53Происшествия
Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области
Фото: телеграм-канал "Mash"
Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с НПЗ незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.
Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.
В этот же день открытое горение удалось устранить на площади 500 квадратных метров. Позже пожар полностью ликвидировали.
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