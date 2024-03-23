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23 марта, 04:53

Происшествия

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Mash"

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При обнаружении огня с НПЗ незамедлительно эвакуировали всех сотрудников.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов привела атака беспилотника. Ее удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.

В этот же день открытое горение удалось устранить на площади 500 квадратных метров. Позже пожар полностью ликвидировали.

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