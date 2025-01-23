На Кубани заявили о незначительном ущербе популяции птиц после ЧП с танкерами

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Популяции птиц на Кубани нанесен незначительный ущерб в результате крушения танкеров в Керченском проливе, рассказал замглавы регионального министерства природных ресурсов Андрей Колосков. Его слова приводятся в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По мнению орнитологов, популяция этих видов птиц, которые ежегодно зимуют на территории Краснодарского края, составляет, по разным подсчетам, около 300 тысяч особей. С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный", – объяснил он.

По словам Колоскова, около 90% пострадавших птиц – это чомга. При этом численность пернатых будет восстановлена за счет птиц этой же популяции путем естественного воспроизводства.

Владимир Путин ранее потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

