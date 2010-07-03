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16:20

В МИД РФ рассказали, когда поедут домой освобожденные из плена моряки

происшествия политика

16:20

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Фото: fleetmon.com

Освобожденных из пиратского плена в Камеруне российских моряков отправят домой 23 сентября, сообщили в МИД РФ.

22 сентября они прибыли в Германию. Самочувствие моряков удовлетворительное, угрозы здоровью нет, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех деталей дела.

В августе пираты атаковали грузовое судно "Мармалайта" немецкой компании MarConsult Schiffahrt, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел на рейде порта Дуала (Республика Камерун).

Восьмерых людей похитили, в том числе троих россиян – из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Помимо них, там были украинец и четыре филиппинца. Отмечалось, что все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии. Само судно похищено не было.

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