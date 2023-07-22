По факту гибели четырех человек в ТЦ "Времена года" возбуждено уголовное дело

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По факту гибели четырех человек в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Дело расследуется по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили ТАСС, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе.

Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Одна женщина скончалась в результате сердечного приступа, ударившего из-за случившегося. Также есть пострадавшие с ожогами. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии. Работу правоохранителей координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном на цокольном этаже ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Позже сообщалось, что три человека были госпитализированы.

На втором этаже оставались заблокированные люди. Службы города и МЧС оперативно работают на месте.