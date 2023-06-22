Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

Фото: U.S. Coast Guard via AP

Обнаруженные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу "Титан", а анализ останков указал на гибель всего экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на контр-адмирала Береговой охраны США Джона Могера.

По его словам, хвостовую обшивку "Титана" нашли с помощью беспилотного подводного аппарата, который был запущен утром 22 июня. Могер уточнил, что обломки нашли на морском дне примерно в 1 600 футах (487 метров. – Прим.ред.) от места крушения "Титаника".

"Впоследствии были найдены дополнительные обломки. В ходе консультации с экспертами объединенного командования (операцией. – Прим.ред.) был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы", – сообщил он.

На вопрос о судьбе экипажа Могер ответил: "Я выражаю соболезнования семьям".

При этом участники поисковой операции признали, что из-за глубины, на которой находятся обломки, вероятность обнаружения останков крайне мала. Сам же Могер не смог ответить на вопрос о перспективах обнаружения тел погибших, но уточнил, что специалисты продолжат работу на месте обнаружения останков.

Сообщения о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника" появились 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition, которой принадлежало судно, подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

В компании позже рассказали, что на борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

По данным Береговой охраны США, запасы кислорода у команды закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени).



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