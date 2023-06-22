Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа

Фото: ТАСС/U.S. Coast Guard/ZUMA Press

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions, сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану США.

"Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ "Титаника". Эксперты совместно с объединенным командованием операцией изучают данную информацию", – указано в сообщении Береговой охраны США.

19 июня в СМИ сообщили о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника". Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом, на борту которого находился экипаж.

Как стало известно журналистам, внутри батискафа могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Один из членов экипажа судна, ирландский исследователь Рори Голден, вышел на связь 20 июня. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

По прогнозам Береговой охраны США, запасы кислорода на туристическом батискафе должны были закончиться 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 по московском времени). Несмотря на это, контр-адмирал Джон Могер заявил, что Береговая охрана США продолжит поисково-спасательную операцию.

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