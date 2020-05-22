Россияне не пострадали в авиакатастрофе в Пакистане

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Россиян среди погибших и пострадавших при крушении пассажирского самолета около аэропорта Карачи нет, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента ситуационно-критичного центра министерства иностранных дел РФ.

"По информации генконсульства России в Карачи, российских граждан среди погибших и пострадавших при произошедшем 22 мая в районе аэропорта города Карачи крушении авиалайнера Airbus 320 "Пакистанских авиалиний", на борту которого находилось не менее 100 пассажиров и членов экипажа, нет", – говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла днем 22 мая. По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане

По сообщению очевидцев, лайнер рухнул на несколько домов. В районе авиакатастрофы отключилось электричество.

27 января самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в Афганистане.