Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следствие просит суд арестовать Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке, и его двух братьев, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Представитель надзорного ведомства поддержит ходатайства следствия. Задержанным предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений.

Кроме того, отцу Аббасова, его дяди и знакомому предъявили обвинение в пособничестве в данном преступлении. Следствие также ходатайствует об их аресте.

Конфликт из-за неправильной парковки произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю по этому поводу, поэтому последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил уголовное дело. Следователи сообщили, что возможным убийцей является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ.

Днем 19 апреля его и еще двух соучастников задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

