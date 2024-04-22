РИА Новости: обвиняемый в подрыве машины Прозорова был зарегистрирован в Орске

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Агент Украины Владимир Головченко, которого обвиняют в покушении на экс-офицера СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области, куда приезжал с женой. Об этом РИА Новости сообщила местная жительница Светлана Арипова.

Она уточнила, что узнала мужчину, которого прописала в своей жилплощади, по кадрам из суда. Как утверждает женщина, Головченко вместе с женой приезжал к деду, когда тот болел. Арипова добавила, что супруга обвиняемого была врачом, поэтому оказывала помощь пенсионеру.

"Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, но он не жил с нами", – объяснила она.

Также женщина подчеркнула, что Головченко перестал приезжать в Орск примерно два года назад. Однако Арипова до сих пор пытается связаться с ним, чтобы снять с регистрации.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, находившийся в машине. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спецслужбы задержали 16 апреля агента Украины Владимира Головченко, который, по данным ФСБ, подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО был завербован СБУ.

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня 2024 года.

