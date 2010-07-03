Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в "Бутырке"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресненский суд разрешил врачу "Зенита" осмотреть Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката футболиста Татьяну Стукалову.

По словам адвоката, осмотр Кокорина состоится, скорей всего, 24 апреля, когда будет перерыв в судебных заседаниях.

Ранее в Сети появилось полное видео конфликта Кокорина, Мамаева и Пака. Активная фаза потасовки длилась около 12 минут.

На кадрах видно, как Кокорин подошел к столу, за которым сидел Пак, и схватил стул. Футболиста попытались остановить, но он все же нанес удар.

В начале октября прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал Денис Пак.

Правоохранители возбудили дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября.

9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме. Всего по делу заявлено 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.