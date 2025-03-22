Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 47 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России в ночь на 22 марта сбили и подавили 47 украинских беспилотников над 8 регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, 11 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Волгоградской области, 3 – над территорией Астраханской области, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Курской и Самарской областей, 7 БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над акваторией Азовского моря.

Ранее этой ночью 2 человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания беспилотника. Пострадавших доставили в ростовскую городскую больницу с резаными ранами.

До этого украинские беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области. В результате два человека пострадали, повреждения получили несколько соцучреждений и около 30 частных и дачных домов.

