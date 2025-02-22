Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар начался 22 февраля в 08:26 по московскому времени. Уточнялось, что горит складское помещение, внутри которого хранили макулатуру.

Изначально огонь охватывал 1,5 тысячи квадратных метров, однако он быстро распространился до 1,8 тысячи "квадратов". На этой площади возгорание удалось локализовать. При этом в ходе горения произошло частичное обрушение кровли здания.

В ночь на 21 февраля огонь также охватил площадку по хранению вторсырья в Калужской области. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 40 человек и 11 единиц техники.