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Пожар произошел на нефтяном терминале в иранском городе Рей, передает агентство Mehr со ссылкой на директора Национальной компании Ирана по сбыту нефтепродуктов.

Известно, что в здании хранится порядка 18 тысяч тонн нефти.

По словам одного из пожарных, участвующих в тушении, объект загорелся примерно в 10:00 по московскому времени. Спасатель также уточнил, что ситуация находится под контролем. В данный момент пожар удалось локализовать.

Ранее крупное возгорание произошло на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу. Огонь охватил крышу отеля 21 января.

В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в результате пожара погибли 76 человек, из них были установлены личности 52 жертв. Тела 45 переданы родственникам.

В рамках расследования причин возгорания и выявления недочетов был задержан владелец гостиницы. Также правоохранители задержали еще 9 человек.

