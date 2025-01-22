Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры переведены в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пять человек, получивших ранения во время атаки ВСУ на Бехтеры Херсонской области, находятся на лечении в Симферополе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Минздрава Крыма.

"Трое детей переведены в Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии. Двое взрослых продолжают лечение в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6: один пациент в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести", – уточняется в публикации.

Украинские силы обстреляли кассетными боеприпасами прилегающие к школе территории в Бехтерах утром 20 января. В результате пострадали 25 мирных граждан, среди которых четверо детей. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

Сенатор по Херсонской области Игорь Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка несовершеннолетних в Москву в случае необходимости.

