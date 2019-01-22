Пассажиров рейса Сургут – Москва доставят в столицу резервным бортом

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Всех пассажиров, которые оказались на захваченном 22 января рейсе Сургут – Москва, до места назначения доставит резервный борт "Аэрофлота". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Во вторник самолет, выполнявший рейс SU1515, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Экипаж воздушного судна пошел на это из-за требования одного из пассажиров изменить курс на Афганистан.

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что в связи с возросшей угрозой международного терроризма все работники компании проходят детальный инструктаж по необходимым действиям. Целью таких мероприятий является сохранение здоровья и жизней пассажиров в нештатных ситуациях.

Сейчас служба безопасности авиаперевозчика и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Перед полетом все воздушные суда проходят особо тщательную проверку. Представители компании также попросили пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке на борт.

Инцидент с самолетом из Сургута не повлиял на работу компании, рейсы выполняются по расписанию.

Ранее стало известно, что стоянка севшего в ХМАО самолета продлится более 10 часов. После произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". По данным СК, 41-летний захватчик по имени Павел прорывался к пилотам, угрожая им оружием.

Тем временем в Сети появились кадры штурма самолета Сургут – Москва. На записи, сделанной одним из пассажиров, между креслами видны вооруженные сотрудники спецслужб.

