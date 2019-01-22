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16:17

Стоянка самолета Сургут – Москва в ХМАО займет больше 10 часов

происшествия

16:17

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Фото: ТАСС/Алексей Черенков

Самолет "Аэрофлота", который летел в Москву из Сургута и сел в Ханты-Мансийске, пробудет на стоянке 10 часов 16 минут. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиакомпании.

Прежде лайнер, совершивший посадку из-за требования одного из пассажиров лететь в Афганистан, собирались отправить в столицу в 16:20 по московскому времени.

Ранее находившийся на борту мужчина, который является 41-летним гражданином РФ по имени Павел, спровоцировал нештатную ситуацию на рейсе SU1515. По некоторым данным, он был пьян.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку на дозаправку. Сейчас на подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.

После ЧП была организована проверка служб авиабезопасности. Ее инициировал Ространснадзор.

На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят экипажи полиции

происшествия

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