Службы авиабезопасности проверят после ЧП с рейсом Сургут – Москва

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Ространснадзор проверит службы авиационной безопасности после инцидента на борту самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ведомства Виктора Басаргина, все авиационные службы сработали очень слаженно, сигнал был получен вовремя.

"Первое, что нужно было понять – состояние человека. Я думаю, что это будет уголовное наказание. Будем смотреть тяжесть, причины и так далее. Предметов запрещенных при нем не обнаружено", – заявил он.

Басаргин пояснил, что с точки зрения адекватности состояния пассажира, специалисты проверят, насколько правильно он был допущен на борт. Он добавил, что пассажир, как минимум, возместит все затраты.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал нештатную ситуацию на борту рейса SU1515. Он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Уточняется, что самолет вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по московскому времени.

Экипаж лайнера уговорил злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске на дозаправку. Борт приземлился в 14:24. Его отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции.

Уточняется, что пассажира, которого считают захватчиком, зовут Павел, ему 41 год. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.