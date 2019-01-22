Опубликовано видео штурма самолета Сургут – Москва

Фото: Mash

В социальных сетях появилось видео штурма самолета Сургут – Москва. Запись опубликована во "ВКонтакте" в группе Mash.

По факту угона самолета и противоправных действий пассажира на борту возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".



Днем во вторник, 22 января, рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14:39 по местному времени или в 12:39 по московскому. Самолет должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по Москве.

Во время полета произошла нештатная ситуация. Один из пассажиров (по предварительным данным, это 41-летний мужчина по имени Павел) стал требовать направить лайнер в Афганистан. Экипаж уговорил пассажира приземлиться в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Сразу после прибытия в город самолет отогнали на самую дальнюю стоянку, а на подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска уже дежурили 10 экипажей полиции.

Через некоторое время была расширена зона оцепления вокруг аэропорта, оттуда также вывели весь персонал. Ространснадзор пообещал проверить авиационную безопасность после ЧП.

По словам главы ведомства Виктора Басаргина, все авиаслужбы сработали слаженно. Специалисты проверят, как пассажир был допущен на борт. Также злоумышленник, как минимум, возместит все затраты.