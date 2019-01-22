Зона оцепления в аэропорту Ханты-Мансийска расширена

Сотрудники правоохранительных органов расширили зону оцепления вокруг аэропорта Ханты-Мансийска, где ранее 22 января совершил вынужденную посадку самолет рейса Сургут–Москва. Из здания аэропорта вывели всех сотрудников, сообщает РИА Новости.
По информации на онлайн-табло авиакомпании "Аэрофлот", рейс SU1515 вылетел из Сургута в 14:39 по местному времени или в 12:39 по московскому. Самолет должен был приземлиться в Шереметьеве в 16:20 по Москве, однако в ходе полета изменил направление и сел в Ханты-Мансийске. Это произошло из-за того, что один из пассажиров спровоцировал нештатную ситуацию: он потребовал перенаправить воздушное судно в Афганистан. Экипаж лайнера уговорил злоумышленника приземлиться в Ханты-Мансийске для дозаправки. Борт отогнали на самую дальнюю стоянку. На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят 10 экипажей полиции.
Пассажир считается захватчиком самолета. Его зовут Павел и ему 41 год. По некоторым данным, мужчина был пьяным. Рассматриваются другие версии. Сейчас, по данным НАК, он остается в самолете.
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