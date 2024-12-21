Особый режим для органов власти и МЧС введен в Татарстане

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Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС начал действовать в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Такой статус необходим, чтобы оперативно ликвидировать последствия атаки беспилотников на регион в соответствии с законом РФ, пояснили в пресс-службе.

При этом действие соответствующего распоряжения будет распространяться только на те структуры, которые непосредственно занимаются этим. Жителей республики этот режим не коснется.

Беспилотники атаковали регион с 07:40 до 09:20 по московскому времени. В общей сложности в городе было зафиксировано 8 прилетов. При этом 6 из них попали в жилой массив.

Первый атаковавший Казань беспилотник российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 07:50 по московскому времени. Позже в домах Советского, Кировского и Приволжского районов Казани начались возгорания. На месте атаки дронов развернули оперативный штаб.

На фоне случившегося в Казани была проведена выборочная эвакуация школ. Кроме того, в городе отменили все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные дни.