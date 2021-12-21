Виновник массового ДТП на ТТК в Москве рассказал о состоянии в момент происшествия

Видео: МВД Москвы

Столичный главк МВД опубликовал видео допроса виновника массового ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК). Мужчина рассказал, что в момент аварии у него начались галлюцинации, которые могли спровоцировать психотропные лекарственные препараты.

"Я больше... Ну где-то в районе 10 лет их употребляю", – сказал мужчина.

Во время разговора с полицейскими водитель вел себя странно – на ролике запечатлено, как он резко вскрикивает, глядя в объектив камеры, и растерянно оглядывается по сторонам.

На вопрос, осознает ли он, что совершил ДТП, мужчина ответил отрицательно, признав при этом, что протаранил несколько автомобилей. На дальнейшие вопросы виновник аварии отвечал спутанно.

"Мне кажется, у меня были галлюцинации. <...> Я готов ответить за свой поступок перед всеми, кто понимает... Тот понимает", – сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП, водитель автомобиля Ford Explorer, пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На вопросы журналистов мужчина отвечал спутанно. При этом он удивился, когда ему назвали количество пострадавших автомобилей.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. По данным ГИБДД, повреждения получили 20 автомобилей. Легкие травмы получили два человека.