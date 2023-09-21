Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела о гибели миротворцев РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела по факту гибели шести российских миротворцев и ранении еще одного военнослужащего РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства по республике.

Как сообщает Генпрокуратура, 20 сентября ВС Азербайджана во время проведения военной операции на территории села Джанйятаг Тертерского района из огнестрельного оружия обстреляли бронемашину с российскими миротворцами, ошибочно приняв их за незаконное армянское вооруженное формирование из-за "сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий".

"В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК", – отметили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в тот же день на территории Джанйятага неизвестные из армянского вооруженного формирования обстреляли бронемашину "КамАЗ", в которой также находились миротворцы России.

"В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, один военнослужащий получил ранения", – добавили в ведомстве.

Расследование двух уголовных дел будет вести следственное управление Генпрокуратуры. Также в сообщении ведомства сказано, что 21 сентября генеральные прокуроры двух стран провели телефонные переговоры.

"Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия", – подытожило ведомство.

Накануне стало известно, что в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

После этого появилась информация о том, что командир корпуса азербайджанской армии, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев при обстреле в Нагорном Карабахе, отстранен от должности. Также были задержаны первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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