Песков сообщил о начале расследования гибели российских миротворцев в Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале следственных мероприятий по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, он заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путину в связи с гибелью российских миротворцев в результате обстрела.

"Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", – сообщил Песков.

Однако, как утверждает представитель Кремля, детали произошедшего пока неизвестны.

При этом Песков отметил, что российские миротворцы сделали все, чтобы помочь мирным гражданам эвакуироваться из наиболее опасных районов в Карабахе. Сейчас же, по словам Пескова, никакой конкретики относительно разблокировки транспортных коридоров в Нагорном Карабахе нет.

Подытоживая, пресс-секретарь добавил, что российская сторона рассчитывает на прекращение огня в Нагорном Карабахе и возвращение эвакуированного мирного населения на родину.

Накануне стало известно, что в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

После этого появилась информация о том, что командир корпуса азербайджанской армии, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев при обстреле в Нагорном Карабахе, отстранен от должности. Также были задержаны первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе