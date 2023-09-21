Спасатели обнаружили тела женщины и ребенка под завалами дома в Балашихе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тела женщины и ребенка были найдены под завалами дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении", – указано в сообщении.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что спасатели ежедневно совершают подвиг и готовятся к самым тяжелым испытаниям. По его словам, спасатели услышали детский плач, и шли на риск, так как это был единственный шанс на спасение людей.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались. По данным МЧС, жертвами ЧП стали пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир