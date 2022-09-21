СК просит арестовать мать новорожденной девочки, чье тело нашли в мусорном баке в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следствие попросит суд арестовать мать новорожденной девочки, чье тело обнаружили в мусорном контейнере в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

"В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса женщина сообщила, что родила ребенка 16 сентября. По ее словам, девочка не подавала признаков жизни. Через несколько дней подозреваемая поместила тело девочки в пакет и коробку, после чего выбросила в мусорный бак недалеко от дома.

Инцидент произошел 19 сентября. Случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном контейнере в непосредственной близости от жилых многоэтажек. По данному факту проверку организовала столичная прокуратура.

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Матерью девочки оказалась уроженка Краснодарского края 1998 года рождения.

Женщину задержали. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка.