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13:58

Росгвардия начала проверку после самоубийства двух сотрудников

происшествия

13:58

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Фото: ТАСС/Роман Пименов

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Уточняется, что самоубийства произошли в Ивановской и Вологодской областях.

"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", – приводит слова Грибакина ТАСС.

Ранее в СМИ появились данные о том, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой.

В конце июня стало известно, что Росгвардия начала служебную проверку после самоубийства сотрудника ведомства в центре Москвы. По предварительным данным, трагедия не связана со служебной деятельностью.

27 июня в квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. В это время он находился в отпуске.

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происшествия

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