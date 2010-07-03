Росгвардия начала проверку после самоубийства двух сотрудников

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Уточняется, что самоубийства произошли в Ивановской и Вологодской областях.
"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", – приводит слова Грибакина ТАСС.
Ранее в СМИ появились данные о том, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой.
В конце июня стало известно, что Росгвардия начала служебную проверку после самоубийства сотрудника ведомства в центре Москвы. По предварительным данным, трагедия не связана со служебной деятельностью.
27 июня в квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. В это время он находился в отпуске.
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