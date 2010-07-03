В Минздраве назвали факторы риска суицида

13:12
13:12
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Фото: depositphotos/amphoto
Признаками, указывающими на то, что человек находится в зоне риска совершения суицида, могут быть депрессия, злоупотребление алкоголем и повышенная тревожность. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
К опасным факторам он также добавил постоянное чувство несчастья, одиночество, потерю интереса к жизни, травлю и критику со стороны окружающих. Это все может свидетельствовать о нахождении человека в зоне риска по совершению самоубийства.
"Конечно, каждый в отдельности признак не определяет на 100% вероятность суицида. Но это важные маркеры, которые должны привлечь внимание близких. Их нужно научиться замечать, чтобы постараться предотвратить трагедию, не позволить человеку совершить фатальный шаг", – написал Салагай в своем телеграм-канале.
Салагай добавил, что необходимо проводить с находящимися в зоне риска беседы о суициде, которые должны сократить вероятность трагедии, уточнив, что на это указывают исследования ученых. Он отметил, что также важно слушать своего близкого человека, не оставлять его в одиночестве, дать ему выговориться.
"Воспользуйтесь этим днем, чтобы обратить внимание на людей, которые рядом. Может быть, кому-то сейчас очень нужна помощь", – заключил замминистра.
Ранее глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России выросла продолжительность жизни. Глава Минздрава отметила, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели, добавив, что для дальнейшего увеличения уровня люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.
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