Росгвардия проводит проверку после самоубийства своего сотрудника

Фото: rosgvard.ru

Росгвардия начала служебную проверку после самоубийства сотрудника ведомства в центре Москвы, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, трагедия не связана со служебной деятельностью.

Ранее СМИ сообщали о том, что 27 июня в квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Уточняется, что в это время он находился в отпуске.

В мае сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника полиции в центре столицы недалеко от Красной площади.

Тело было обнаружено ночью 8 мая. По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В момент гибели сержант находился на службе. Предварительно установлено, что правоохранитель совершил самоубийство.