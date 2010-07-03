Росгвардия проводит проверку после самоубийства своего сотрудника

Росгвардия начала служебную проверку после самоубийства сотрудника ведомства в центре Москвы, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, трагедия не связана со служебной деятельностью.
Ранее СМИ сообщали о том, что 27 июня в квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Уточняется, что в это время он находился в отпуске.
В мае сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника полиции в центре столицы недалеко от Красной площади.
Тело было обнаружено ночью 8 мая. По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В момент гибели сержант находился на службе. Предварительно установлено, что правоохранитель совершил самоубийство.
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