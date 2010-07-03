СК проводит проверку после обнаружения тела полицейского в столице

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника полиции в центре столицы недалеко от Красной площади. Об этом говорится на сайте СУ СК по городу.

Тело было обнаружено ночью 8 мая. "По предварительным данным, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено", – указали в следкоме.

Агентство "Москва" уточняет, что в момент гибели сержант находился на службе. Предварительно установлено, что правоохранитель совершил самоубийство.