Землетрясение магнитудой 5 произошло на Тайване

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Землетрясение магнитудой 5 произошло у восточного побережья Тайваня. Об этом со ссылкой на китайский сейсмологический центр сообщает РИА Новости.

Подземные толчки произошли в 10:40 по местному времени (5:40 по московскому времени) у побережья уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщалось, угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 3 апреля около восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,7. Через некоторое время метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали более 160 афтершоков.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Не менее 10 человек погибли, травмы и ранения в результате природной катастрофы получили 934 человека.

