Трое полицейских погибли в результате восьмого взрыва на Шри-Ланке, сообщает телеканал News 1st.
Последний взрыв прогремел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. По данным СМИ, серию взрывов на острове устроили террористы-смертники.
Всего погибли около 190 человек, порядка 500 пострадали. Среди них есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских граждан в числе жертв и пострадавших нет.
Утром 21 апреля на острове прогремело шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери". ЧП произошло во время празднования католической Пасхи. Днем прогремели еще два взрыва.
Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Все пасхальные службы в районе города Коломбо отменены. В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.
Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что произошедшие взрывы не повлияют на туристическую отрасль. Случившееся дипломат назвал ужасным. По его словам, очевидно, что целью было убийство людей. Джаятиллека подчеркнул, что это теракт.
На Шри-Ланке из-за серии взрывов вводят комендантский час
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.