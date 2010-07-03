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Трое полицейских погибли в результате восьмого взрыва на Шри-Ланке, сообщает телеканал News 1st.

Последний взрыв прогремел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. По данным СМИ, серию взрывов на острове устроили террористы-смертники.

Всего погибли около 190 человек, порядка 500 пострадали. Среди них есть иностранцы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российских граждан в числе жертв и пострадавших нет.

Утром 21 апреля на острове прогремело шесть взрывов. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо и три пятизвездочных отеля: "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери". ЧП произошло во время празднования католической Пасхи. Днем прогремели еще два взрыва.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Все пасхальные службы в районе города Коломбо отменены. В аэропорту Коломбо – крупнейшего города Шри-Ланки – введены усиленные меры безопасности. Всех пассажиров всех авиалиний, вылетающих из международного аэропорта Bandaranaike (BIA), попросили прибывать за четыре часа до вылета.

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека надеется, что произошедшие взрывы не повлияют на туристическую отрасль. Случившееся дипломат назвал ужасным. По его словам, очевидно, что целью было убийство людей. Джаятиллека подчеркнул, что это теракт.