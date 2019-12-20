СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу на Лубянке

Фото: СК РФ

СК раскрыл личность напавшего на правоохранителей на Лубянке в Москве. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, идет расследование инцидента.

"В ходе расследования установлена личность нападавшего: это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", – заявила Петренко.

Мужчина открыл стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря. Инцидент произошел в непосредственной близости от здания штаб-квартиры ФСБ. Жертвами стрелявшего стали сотрудники ведомства. Один из них погиб на месте, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Всего в результате стрельбы пострадали 5 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы. Расследоваться оно будет по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

О произошедшей трагедии оперативно доложили Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего в перестрелке сотрудника ФСБ. Мэр также поблагодарил бойцов ведомства за оперативную ликвидацию напавшего.

