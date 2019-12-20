Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Об этом он написал в своем Twitter.

"Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Мэр также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника.

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

Люди несут цветы к месту стрельбы на Лубянке

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы в Москве в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Оперативники устанавливают личность мужчины, который открыл огонь. Следователям предстоит выяснить, чего хотел молодой человек.

РИА Новости сообщает со ссылкой на СМИ, что стрелявшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Москвичи несут цветы на Лубянку, где накануне вечером произошла стрельба.

Один из очевидцев рассказал о стрельбе у здания ФСБ на Большой Лубянке. По словам мужчины, он двигался по Большой Лубянке и буквально в 30 метрах от места происшествия услышал выстрелы.

