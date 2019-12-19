Фото: телеграм-канал Москва 24

Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке, передает телеканал Москва 24.

"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", – сообщили очевидцы.

Источник в правоохранительных органах подтвердил Агентству "Москва" факт стрельбы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.

По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погибли два сотрудника ДПС.

Также согласно источникам ряда СМИ, нападавших было трое. В городе введен план "Сирена". Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость".

