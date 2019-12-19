В Сети появилось видео начала стрельбы на Лубянке

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В Сети появился момент стрельбы на Лубянке. На кадрах слышны выстрелы.

По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий.

Пострадавшие, по предварительным данным, являются сотрудниками правоохранительных органов. В результате стрельбы погиб один человек и один пострадал, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Также согласно источникам ряда СМИ, нападавших было трое. В городе введен план "Сирена". Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость". Движение в районе улицы Большой Лубянки перекрыто.

