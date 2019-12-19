Один человек погиб в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий.

Пострадавшие, по предварительным данным, являются сотрудниками правоохранительных органов.

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Также согласно источникам ряда СМИ, нападавших было трое. В городе введен план "Сирена". Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план "Крепость".

В настоящий момент к месту ЧП прибыл спецназ. Также, по информации ряда СМИ, в подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия.

