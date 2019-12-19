Открывший стрельбу на Лубянке преступник нейтрализован – ФСБ

Неизвестный, открывший стрельбу на Лубянке, нейтрализован, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Его личность устанавливается.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большой Лубянке", – говорится в сообщении. По данным спецслужб, есть пострадавшие.

Личность преступника устанавливается.

Движение транспорта перекрыто в районе улицы Большой Лубянки. Автомобилистов просят искать пути объезда.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей, сообщил Московский метрополитен в Twitter.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Разумеется, президенту доложено", – сказал он.

