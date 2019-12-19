Движение в районе улицы Большой Лубянки перекрыто

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение транспорта перекрыто в районе улицы Большая Лубянка, где происходит стрельба, передает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Автомобилистов просят искать пути объезда.

"Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении. Автобусы, следующие мимо метро "Лубянка", временно изменили маршруты, сообщается в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс".

"Автобусы № м2, м3, м5, м8, м9, м10, м27, 38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы т25 временно ходят измененными маршрутами. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение перекрыто по улице Большой Лубянке, Лубянскому проезду от улицы Маросейки до улицы Большой Лубянки. Закрыт поворот от Новой площади на улицу Маросейку. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую ул.

Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка". "Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

