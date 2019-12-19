Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:58 (обновлено 19.12.2019 19:59)

Движение в районе улицы Большой Лубянки перекрыто

транспорт происшествия

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение транспорта перекрыто в районе улицы Большая Лубянка, где происходит стрельба, передает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Автомобилистов просят искать пути объезда.

"Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении. Автобусы, следующие мимо метро "Лубянка", временно изменили маршруты, сообщается в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс".

"Автобусы № м2, м3, м5, м8, м9, м10, м27, 38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы т25 временно ходят измененными маршрутами. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что движение перекрыто по улице Большой Лубянке, Лубянскому проезду от улицы Маросейки до улицы Большой Лубянки. Закрыт поворот от Новой площади на улицу Маросейку. Нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую ул.

Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка". "Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика