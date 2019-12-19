Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке – Песков

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Разумеется, президенту доложено", – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован. Его личность сейчас устанавливается. По данным спецслужб, есть пострадавшие.

Движение транспорта перекрыто в районе улицы Большой Лубянки. Автомобилистов просят искать пути объезда. Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход и выход по требованию правоохранителей.

