СК возбудил уголовное дело после стрельбы на Лубянке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы, сообщает пресс-служба СК.

Дело будет расследоваться по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". "Проводятся все необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован. Его личность сейчас устанавливается.

В Минздраве РФ сообщили журналистам, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Движение транспорта из Лубянского проезда на улицу Маросейку открыто после перекрытия. Также открыт для следования автомобилей левый поворот с Новой площади на Маросейку.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей.

