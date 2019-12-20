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Происшествия

09:28

Люди несут цветы к месту стрельбы на Лубянке

происшествия

Люди несут цветы на Лубянку, где накануне вечером произошла стрельба. Погиб сотрудник ФСБ. Пострадали гражданское лицо и четыре сотрудника спецслужб.

19 декабря на Большой Лубянке около дома 12 мужчина открыл стрельбу, он нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства, пострадали пять человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы в Москве в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Оперативники устанавливают личность мужчины, который открыл огонь. Следователям предстоит выяснить, чего хотел молодой человек.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке.

Один из очевидцев рассказал о стрельбе у здания ФСБ на Большой Лубянке. По словам мужчины, он двигался по Большой Лубянке и буквально в 30 метрах от места происшествия услышал стрельбу. По его совам, народ стал выбегать, а сотрудники ДПС пытались отстреливаться. Также он отмечает, что из примыкающего переулка выбегали люди, раненых очевидец не видел.

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