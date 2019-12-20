Движение возобновили на Большой Лубянке

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Движение транспорта открыли по улице Большой Лубянке в центре столицы, говорится в Twitter "Московский транспорт".

Ранее движение возобновили по улицам Сретенке и Солянке, а также по Китайгородскому проезду, сообщил в Twitter "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД). Улицы перекрывали в связи с инцидентом, который произошел у здания ФСБ на Лубянке вечером в четверг, 19 декабря.

По данным Следственного комитета (СК), мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ пострадали. Один сотрудник спецслужбы погиб, злоумышленник ликвидирован.