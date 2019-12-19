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Происшествия

19 декабря, 23:30

Гражданское лицо пострадало при стрельбе в центре Москвы

происшествия город безопасность

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что одно гражданское лицо пострадало в результате стрельбы в центре Москве.

По ее словам, еще четыре сотрудника ФСБ получили ранения различной степени тяжести. Один сотрудник спецслужбы погиб, злоумышленник ликвидирован.

Она отметила, что в четверг, 19 декабря мужчина у здания ФСБ на улице Большая Лубянка открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Глава СК Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об инциденте на Лубянке.

Неизвестный открыл огонь на Лубянке у здания ФСБ

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