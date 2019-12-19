Открывший стрельбу в центре Москвы действовал в одиночку – ФСБ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Открывший стрельбу в центре Москвы действовал в одиночку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, проникновения в здание ФСБ не было.

Ранее сообщалось, что на Большой Лубянке около дома 12 неизвестный открыл стрельбу, он нейтрализован.

В ФСБ заявили, что в результате стрельбы погиб один сотрудник ведомства. В свою очередь, в Минздраве сообщили о пяти пострадавших. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Движение транспорта из Лубянского проезда на улицу Маросейку открыто после перекрытия. Также открыт для следования автомобилей левый поворот с Новой площади на Маросейку.

Метро работает штатно. На станции "Лубянка" возможны ограничения на вход–выход по требованию правоохранителей.

